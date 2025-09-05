Tiltott dolgot művelt egy férfi a pingyomi családi házban - letartóztatta a bíróság

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki kannabisz magokat szerzett, és egy pingyomi családi házban marihuánát termesztett.

Kannabiszt termesztett a pingyomi családi házban. Fotó: illusztráció/rendőrség

Kannabisz magokat szerzett

A nyomozás eddig adatai szerint a gyanúsított ismeretlen forrásból kannabisz magokat szerzett meg, azokat elültette és marihuánát termesztett. A nyomozás során 55 darab, fél és egy méter közötti nagyságú növényi egyedet találtak és foglaltak le.

A helyszínen volt még a termesztéshez használt szellőztető rendszer, több lámpa, termelési napló, virágföld, valamint 2,5 kg zöld növényi törmelék is. Adatok merültek fel arra vonatkozóan, hogy a férfi kereskedhetett is a kábítószerrel, mivel a nyomozóhatóság a pakettoláshoz használatos simítózáras tasakokat is talált.

A termesztéshez használt áramot az épülethez tartozó villanyóra megkerülésével vételezte.

Akár 10 évet is kaphat

Termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklása bűntette és lopás vétsége a vád. A férfi akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A bíróság álláspontja szerint a kiszabható büntetés nagysága miatt reális a szökés, elrejtőzés veszélye. Feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a még ki nem hallgatott tanúkat, felső kapcsolatát, esetleges társait megpróbálná befolyásolni, valamint a le nem foglalt tárgyi bizonyítási eszközöket megpróbálná elrejteni, ezzel veszélyeztetve a nyomozás sikerességét. A helyszínen talált tárgyak további bűncselekmények gyanúját is felvetik. Mivel a terhelt a bűncselekményeket huzamosabb ideje követte el, alappal lehet következtetni arra is, hogy szabadlábon hagyása esetén azokat folytatná, vagy újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2025. október 5. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - közölte a dr. Majoros Tünde, a Miskolci Törvényszék sajtószóvivője.

Még több hír a boon.hu oldalán: