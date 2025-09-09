Akció!
Bilincsben vitték el a kazincbarcikai asszonyt amiatt, amit a konyhájában találtak + videó
A rendőri akcióról videót is közzé tettek.
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a DELTA program keretében hajtott végre akciót, miután információ merült fel arról, hogy egy helyi nő kábítószert árul.
Kábítószer-kereskedőt fogtak el Kazincbarcikán
A nyomozók egy lakásban közel 30 gramm fehér, kristályos anyagot és készpénzt foglaltak le.
Az 51 éves nőt kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával a rendőrök kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.
Az akcióról videó is készült:
Fontos tudni!
A kábítószerek hatása kiszámíthatatlan – használatuk akár tragédiához is vezethet!
