Bilincsben vitték el a kazincbarcikai asszonyt amiatt, amit a konyhájában találtak + videó

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a DELTA program keretében hajtott végre akciót, miután információ merült fel arról, hogy egy helyi nő kábítószert árul.

Kattant a bilincs: kábítószer-kereskedőt fogtak el Kazincbarcikán

Kábítószer-kereskedőt fogtak el Kazincbarcikán

A nyomozók egy lakásban közel 30 gramm fehér, kristályos anyagot és készpénzt foglaltak le.

Az 51 éves nőt kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával a rendőrök kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.

Az akcióról videó is készült:

Fontos tudni! A kábítószerek hatása kiszámíthatatlan – használatuk akár tragédiához is vezethet!

A DELTA program sikereiről a boon.hu oldalán: