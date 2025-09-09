szeptember 9., kedd

Akció!

2 órája

Bilincsben vitték el a kazincbarcikai asszonyt amiatt, amit a konyhájában találtak + videó

Címkék#Kazincbarcikai Rendőrkapitányság#rendorseg#DELTA#kábítószer#Kazincbarcikán#akció

A rendőri akcióról videót is közzé tettek.

Boon.hu

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság a DELTA program keretében hajtott végre akciót, miután információ merült fel arról, hogy egy helyi nő kábítószert árul.

Kábítószer-kereskedőt fogtak el Kazincbarcikán
Kattant a bilincs: kábítószer-kereskedőt fogtak el Kazincbarcikán

Kábítószer-kereskedőt fogtak el Kazincbarcikán

A nyomozók egy lakásban közel 30 gramm fehér, kristályos anyagot és készpénzt foglaltak le.

Az 51 éves nőt kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával a rendőrök kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.

Az akcióról videó is készült:

Fontos tudni!

A kábítószerek hatása kiszámíthatatlan – használatuk akár tragédiához is vezethet!

A DELTA program sikereiről a boon.hu oldalán:

 

