2 órája
Megállították Miskolcon a rendőrök – aztán olyasmit találtak a férfinél, amire senki sem számított
Egy közúti ellenőrzés indult rutinszerűen, de hamar fordulatot vettek az események Miskolcon.
Meglepődtek a rendőrök, hogy mit rejt az autó egy miskolci sofőrnél
Forrás: MW
Fotó: Albert Péter
A miskolci rendőrök közúti ellenőrzés során egy autóban közel 200 gramm marihuánát találtak. A sofőr lakásán további bizonyítékokat foglaltak le, amelyek a kábítószer terjesztésére utaltak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A 46 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, egyben a hatóság előterjesztést tett letartóztatására is.
A kábítószerek fogyasztása súlyos egészségkárosodást, függőséget, sőt akár tragédiát is okozhat!
Ha bűncselekményről van információd, jelezd a Telefontanú 06-80-555-111-es számán vagy a 112-es segélyhívón!
Miskolcról távozott ismeretlen helyre, azóta nem találnak egy sajószögedi nőt