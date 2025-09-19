Megállították Miskolcon a rendőrök – aztán olyasmit találtak a férfinél, amire senki sem számított

A miskolci rendőrök közúti ellenőrzés során egy autóban közel 200 gramm marihuánát találtak. A sofőr lakásán további bizonyítékokat foglaltak le, amelyek a kábítószer terjesztésére utaltak.

Kábítószer gyanús anyagot fedeztek fel a rendőrök egy miskolci sofőr autójában

Forrás: Police

A 46 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, egyben a hatóság előterjesztést tett letartóztatására is.

A kábítószerek fogyasztása súlyos egészségkárosodást, függőséget, sőt akár tragédiát is okozhat!