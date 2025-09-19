szeptember 19., péntek

2 órája

Megállították Miskolcon a rendőrök – aztán olyasmit találtak a férfinél, amire senki sem számított

Címkék#marihuánát#autóban#rendőr#miskolci#sofőr

Egy közúti ellenőrzés indult rutinszerűen, de hamar fordulatot vettek az események Miskolcon.

Megállították Miskolcon a rendőrök – aztán olyasmit találtak a férfinél, amire senki sem számított

Meglepődtek a rendőrök, hogy mit rejt az autó egy miskolci sofőrnél

Forrás: MW

Fotó: Albert Péter

A miskolci rendőrök közúti ellenőrzés során egy autóban közel 200 gramm marihuánát találtak. A sofőr lakásán további bizonyítékokat foglaltak le, amelyek a kábítószer terjesztésére utaltak.

kábítószer gyanus anyagot foglaltak le a rendőrök
Kábítószer gyanús anyagot fedeztek fel a rendőrök egy miskolci sofőr autójában
Forrás: Police

A 46 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, ellene kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, egyben a hatóság előterjesztést tett letartóztatására is.

A kábítószerek fogyasztása súlyos egészségkárosodást, függőséget, sőt akár tragédiát is okozhat!

Ha bűncselekményről van információd, jelezd a Telefontanú 06-80-555-111-es számán vagy a 112-es segélyhívón!

 

