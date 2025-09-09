Botrányos jelenet Miskolcon, hogy képes valaki erre pont egy játszótéren?

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2025. szeptember 4-én a késő esti órákban Miskolcon, a Győri kapu városrészben található egyik játszótéren odament a sértetthez, akitől pénzt követelt és közölte vele, hogy ha nem ad, megöli őt, majd szembeköpte. Mindeközben a gyanúsított eddig ismeretlen társa is a sértetthez lépett, és nadrágjának hátsó zsebéből kivette a férfi pénztárcáját a benne lévő 100.000 forint készpénzzel és személyes okmányaival, majd távoztak a helyszínről.

Játszótéren rabolták ki a férfit Miskolcon

Játszótéren fenyegetőztek, és raboltak Miskolcon

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet rablás bűntettének megállapítására.

A bíróság álláspontja szerint a rablás bűntette miatt kiszabható büntetési tétel nagyságára figyelemmel a terhelt szökésének, elrejtőzésének veszélye reális, ezt nem ellensúlyozzák személyi körülményei, sőt erősíti az a tény, hogy jelen bűncselekményt felfüggesztett szabadságvesztés büntetés hatálya alatt követhette el. Mivel a gyanúsított korábbról személyesen is ismeri a sértettet, így megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a sértett tanú befolyásolásával vagy megfélemlítésével, valamint a tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével meghiúsítaná vagy megnehezítené a bizonyítást. A terhelt esetében a bűnismétléstől is tartani lehet, figyelemmel arra, hogy büntetett előéletű, és további eljárások is folyamatban vannak vele szemben.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges - tette közzé a Miskolci Törvényszék.



