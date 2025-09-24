47 perce
Ők már nem jutottak messzire – 15 sofőrrel volt gond Borsodban egyetlen hét alatt
Lehet, hogy te is mellettük autóztál. Ezek a sofőrök talán meg sem értették, mit kockáztatnak - a rendőrök viszont azonnal léptek.
A rendőrök ősszel is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat. 15 ittas sofőrt állítottak meg egy hét alatt Borsodban – volt, aki már balesetet is okozott.
Balesetet is okozott több ittas sofőr vármegyénkben
A vármegye útjain szeptember 15–21. között három közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 15 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik! - tette közzé a police.hu
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ha Borsodban él, jobb ha kapaszkodik valamibe kültéren: olyan szél érkezik, ami Szabolcsig sodorhatja
Tragédia: meghalt a miskolci férfi, akit vascsővel vertek meg a saját teraszán
Elhunyt Claudia Cardinale, a filmművészet ikonja, aki így nyilatkozott Miskolcról