Hat város tűzoltói igyekeztek a borsodi istállótűzhöz

Egy több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete ég Szentistván külterületén. A tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat.

Hat településről érkeztek a szentistváni istállótűzhöz (a fotó illusztráció)

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW

A helyszínre elsőként kiérkezett mezőkövesdi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. Az állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték. A füzesabonyi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók mellett Egerből, Tiszaújvárosból és Miskolcról vízszállítók is indultak a helyszínre, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

További kék hírek a Borsod Online-on: