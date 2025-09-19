2 órája
Hat város tűzoltói igyekeztek a borsodi istállótűzhöz
Péntek este keletkezett a tűz, amelyhez öt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei és egy Heves vármegyei városból is érkeztek tűzoltók.
Egy több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete ég Szentistván külterületén. A tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat.
A helyszínre elsőként kiérkezett mezőkövesdi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. Az állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték. A füzesabonyi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók mellett Egerből, Tiszaújvárosból és Miskolcról vízszállítók is indultak a helyszínre, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
