Gyalogos feküdt a miskolci villamos elé!

Szeptember 28-án, a délutáni órákban megdöbbentő közúti incidens történt Miskolcon, a Tizeshonvéd és a Malomszög utca sarkán. A helyszínre a rendőrség és a mentők azonnal kiérkeztek, és a baleset körülményeit vizsgálják. A fotót Barta-Kondás Tamás készítette a helyszínről, amelyen jól látható a jármű előtt heverő ősz hajú járókelő.

A miskolci villamos elé feküdt az idős nő: drámai incidens történt Miskolcon Forrás: Facebook/Miskolc Belváros

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Dobi Tamás arról tájékoztatott, hogy az idős nő a sínekre feküdt, amit a villamos vezetője időben észlelt, így a szerelvény nem haladt át rajta. Az ilyenkor alkalmazott protokoll szerint az idős nőt kórházba szállították további vizsgálatok elvégzése miatt.