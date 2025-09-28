1 órája
Gyalogos feküdt a miskolci villamos elé!
A villamos előtt arccal lefelé feküdt az idős járókelő a síneken. Felzaklató incidens történt Miskolcon a Tizeshonvéd és a Malomszög utca kereszteződésénél.
Szeptember 28-án, a délutáni órákban megdöbbentő közúti incidens történt Miskolcon, a Tizeshonvéd és a Malomszög utca sarkán. A helyszínre a rendőrség és a mentők azonnal kiérkeztek, és a baleset körülményeit vizsgálják. A fotót Barta-Kondás Tamás készítette a helyszínről, amelyen jól látható a jármű előtt heverő ősz hajú járókelő.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Dobi Tamás arról tájékoztatott, hogy az idős nő a sínekre feküdt, amit a villamos vezetője időben észlelt, így a szerelvény nem haladt át rajta. Az ilyenkor alkalmazott protokoll szerint az idős nőt kórházba szállították további vizsgálatok elvégzése miatt.
Felzaklató közúti incidens történt Miskolcon, aminek az okát ezidáig nem tudhatjuk
Egyelőre nem lehet tudni mi lehetett az oka annak, hogy a nyugdíjas a sínekre feküdt. A miskolci villamos vezetőjének lélekjelenléte viszont figyelemreméltó, hiszen köztudott, hogy egy ilyen szerelvénnyel a hirtelen fékezés bravúros manőver.
Figyelem!
Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ha nincs a mentőhelikopter, sokak felháborodtak volna – ha késéssel is, de megérkezett Miskolcra
Súlyos baleset történt Boldvánál - már járható az út
Az esetkocsi és a gyermekmentő szirénázva érkezett Miskolc belvárosába: aztán leszállt a helikopter is (fotók+ videó)