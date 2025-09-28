szeptember 28., vasárnap

Sokk

1 órája

Gyalogos feküdt a miskolci villamos elé!

Címkék#miskolci villamos#incidens#Miskolc#baleset

A villamos előtt arccal lefelé feküdt az idős járókelő a síneken. Felzaklató incidens történt Miskolcon a Tizeshonvéd és a Malomszög utca kereszteződésénél.

Boon.hu

Szeptember 28-án, a délutáni órákban megdöbbentő közúti incidens történt Miskolcon, a Tizeshonvéd és a Malomszög utca sarkán. A helyszínre a rendőrség és a mentők azonnal kiérkeztek, és a baleset körülményeit vizsgálják. A fotót Barta-Kondás Tamás készítette a helyszínről, amelyen jól látható a jármű előtt heverő ősz hajú járókelő.

incidens történt Miskolcon
A miskolci villamos elé feküdt az idős nő: drámai incidens történt Miskolcon Forrás: Facebook/Miskolc Belváros

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Dobi Tamás arról tájékoztatott, hogy az idős nő a sínekre feküdt, amit a villamos vezetője időben észlelt, így a szerelvény nem haladt át rajta. Az ilyenkor alkalmazott protokoll szerint az idős nőt kórházba szállították további vizsgálatok elvégzése miatt.

Felzaklató közúti incidens történt Miskolcon, aminek az okát ezidáig nem tudhatjuk

Egyelőre nem lehet tudni mi lehetett az oka annak, hogy a nyugdíjas a sínekre feküdt. A miskolci villamos vezetőjének lélekjelenléte viszont figyelemreméltó, hiszen köztudott, hogy egy ilyen szerelvénnyel a hirtelen fékezés bravúros manőver. 

Figyelem!

Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

