szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Egyszerű igazoltatásnak indult, aztán jött a hidegzuhany - megdöbbentek, mit találtak a borsodi férfinél

Címkék#Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság#rendőri igazoltatás#őrizetbe vették#anyag

Egy rutinszerű intézkedés egészen más fordulatot vett egy borsodi településen. Az igazoltató rendőr olyasmibe botlott, amire aligha számított.

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt nyomoz egy 45 éves helyi férfival szemben. A díler szeptember 17-ét megelőzően rendszeresen tiltott szert értékesített lakhelyén, akár fiatalkorúaknak is. Igazoltatás közben bukott le a borsodi férfi.

Rendőri igazoltatás során bukott le a férfi
Rendőri igazoltatás során bukott le a férfi. (A kép illusztráció)
Fotó: Huszár Márk/MW

Igazoltatásnak indult, durva dolgot találtak a férfinél

A sátoraljaújhelyi rendőrök szeptember 17-én igazoltatták a férfit, és ruházatátvizsgálásakor közel 8 gramm, míg az otthoni kutatás során több mint 1,5 gramm fehér, kristályos anyagot foglaltak le. Közel 200 ezer forintot, arany ékszereket, mobiltelefonokat, illetve 20 eurót is lefoglaltak a nyomozók – mint a bűnös tevékenységből származó tárgyakat – a kármegtérülés és a későbbi bizonyítás érdekében.

Előállították a dílert, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását.

Pénz mellett ékszereket, és mobiltelefonokat is lefoglaltak a rendőrök a dílertől.
Forrás: police.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

 - tette közzé a police.hu.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu