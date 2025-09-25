Egyszerű igazoltatásnak indult, aztán jött a hidegzuhany - megdöbbentek, mit találtak a borsodi férfinél

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt nyomoz egy 45 éves helyi férfival szemben. A díler szeptember 17-ét megelőzően rendszeresen tiltott szert értékesített lakhelyén, akár fiatalkorúaknak is. Igazoltatás közben bukott le a borsodi férfi.

Rendőri igazoltatás során bukott le a férfi. (A kép illusztráció)

Igazoltatásnak indult, durva dolgot találtak a férfinél

A sátoraljaújhelyi rendőrök szeptember 17-én igazoltatták a férfit, és ruházatátvizsgálásakor közel 8 gramm, míg az otthoni kutatás során több mint 1,5 gramm fehér, kristályos anyagot foglaltak le. Közel 200 ezer forintot, arany ékszereket, mobiltelefonokat, illetve 20 eurót is lefoglaltak a nyomozók – mint a bűnös tevékenységből származó tárgyakat – a kármegtérülés és a későbbi bizonyítás érdekében.

Előállították a dílert, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, illetve kezdeményezték a letartóztatását.

Pénz mellett ékszereket, és mobiltelefonokat is lefoglaltak a rendőrök a dílertől.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

- tette közzé a police.hu.



