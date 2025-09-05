46 perce
Brutális rablás Hejőpapiban! Kést szorítottak a nyakához otthonában, majd elképesztő zsákmánnyal távoztak
Sokkoló történetet osztott meg a rendőrség. Saját házában szorítottak kést a nyakához Hejőpapiban, úgy követeltek tőle pénzt.
Rablás bűntett miatt folytatott eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 23 éves hejőpapi férfival szemben. Az elkövető május 21-én 17 óra után a településén egy nyitva hagyott családi házba bement, majd az ott lakótól pénzt követelt.
Kést szorítottak a nyakához saját otthonában egy hejőpapi lakosnak
A tulajdonos nem tudott eleget tenni a kérésnek, mert elmondása szerint nem volt pénze, ezért a rabló előszőr megütötte, majd hogy nyomatékosítsa a felszólítását egy kést tartott a sértett nyakához. Mivel pénzt továbbra sem kapott, ezért a házból mobiltelefont, cigarettát, egy rúd szalámit és egy üveg szörpöt vett magához és távozott.
A rendőrök felderítő munkája eredményeként május 23-án azonosították, elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a rablót, majd őrizetbe is vették.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek - tette közzé a police.hu
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Búvárok merültek a borsodi bányató mélyére, de amilyen élőlényre ott bukkantak, arra ők sem voltak felkészülve - fotók, videó!
„Nem, ez a hely a haveromnak van lefoglalva.” - Teljesen kiakadt a borsodi sztárpék arra, amit a buszon tapasztalt