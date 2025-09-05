szeptember 5., péntek

Helyi kék hírek

1 órája

Brutális rablás Hejőpapiban! Kést szorítottak a nyakához otthonában, majd elképesztő zsákmánnyal távoztak

Sokkoló történetet osztott meg a rendőrség. Saját házában szorítottak kést a nyakához Hejőpapiban, úgy követeltek tőle pénzt.

Rablás bűntett miatt folytatott eljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 23 éves hejőpapi férfival szemben. Az elkövető május 21-én 17 óra után a településén egy nyitva hagyott családi házba bement, majd az ott lakótól pénzt követelt. 

Betört egy családi házba a hejőpapi férfi.
Betört egy családi házba a hejőpapi férfi. Kést szegezett a tulajdonos nyakához, úgy követelt pénzt tőle
(Fotónk illusztráció)
Forrás: MW

Kést szorítottak a nyakához saját otthonában egy hejőpapi lakosnak

A tulajdonos nem tudott eleget tenni a kérésnek, mert elmondása szerint nem volt pénze, ezért a rabló előszőr megütötte, majd hogy nyomatékosítsa a felszólítását egy kést tartott a sértett nyakához. Mivel pénzt továbbra sem kapott, ezért a házból mobiltelefont, cigarettát, egy rúd szalámit és egy üveg szörpöt vett magához és távozott.

A rendőrök felderítő munkája eredményeként május 23-án azonosították, elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki a rablót, majd őrizetbe is vették.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság az eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek - tette közzé a police.hu


