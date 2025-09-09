1 órája
Vérfagyasztó kutyatámadás Borsodban: életveszélybe került a férfi, most szigorúbb büntetés várhat a gazdákra!
Felelőtlen állattartásukkal hozzájárultak egy férfi életveszélyes sérüléseihez. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta a harci kutyák ügyében.
Az ítélet szerint a vádlottak a kutyatámadás idején harci kutyákat tartottak közös ingatlanukban, azonban biztonságos őrzésükről hónapok óta nem gondoskodtak, a kerítés alatt tátongó lyukat nem javították ki.
A pár felelőtlen mulasztása miatt 2022 áprilisában három kutya a kerítés alatti lyukon keresztül kiszökött és egy arra járó férfira támadt.
Életveszélyes sérüléseket okoztak a harci kutyák
A harci kutyák az áldozatot testszerte marcangolták, aki így életveszélyes állapotba került, életét csak az időben megkezdett szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A csonkolással járó sérülések három-négy hónap alatt gyógyultak, a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást is szenvedett.
Súlyosbítás kontra felmentés
A vádlottakat a Miskolci Törvényszék életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 2-2 év szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását mindkettőjük esetében 4 év próbaidőre felfüggesztette.
Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlottak és védőik felmentés érdekében fellebbeztek.
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. A vádlottakat a közvetlen életveszélyes sérülés bekövetkezéséért a gondatlanság súlyosabb formája terheli. Hanyagságuk miatt a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást szenvedett, melynek következményeit egész életen át viselnie kell. Erre tekintettel a fellebbviteli főügyészség indítványozta, hogy az ítélőtábla a vádlottakkal szemben súlyosabb büntetést szabjon ki - közölte a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség.
Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.
