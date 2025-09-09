szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Harci kutyák

1 órája

Vérfagyasztó kutyatámadás Borsodban: életveszélybe került a férfi, most szigorúbb büntetés várhat a gazdákra!

Címkék#Debreceni Fellebbviteli Főügyészség#kutyatámadás#kutya#Miskolci Törvényszék#áldozat#életveszélyes

Felelőtlen állattartásukkal hozzájárultak egy férfi életveszélyes sérüléseihez. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta a harci kutyák ügyében.

Boon.hu

Az ítélet szerint a vádlottak a kutyatámadás idején harci kutyákat tartottak közös ingatlanukban, azonban biztonságos őrzésükről hónapok óta nem gondoskodtak, a kerítés alatt tátongó lyukat nem javították ki.

Harci kutyák miatt kell felelniük a gazdáknak. A kép illusztráció! Forrás: Shuttertock
A pár felelőtlen mulasztása miatt 2022 áprilisában három kutya a kerítés alatti lyukon keresztül kiszökött és egy arra járó férfira támadt.

Életveszélyes sérüléseket okoztak a harci kutyák

A harci kutyák az áldozatot testszerte marcangolták, aki így életveszélyes állapotba került, életét csak az időben megkezdett szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A csonkolással járó sérülések három-négy hónap alatt gyógyultak, a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást is szenvedett.

Súlyosbítás kontra felmentés

A vádlottakat a Miskolci Törvényszék életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 2-2 év szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását mindkettőjük esetében 4 év próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlottak és védőik felmentés érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. A vádlottakat a közvetlen életveszélyes sérülés bekövetkezéséért a gondatlanság súlyosabb formája terheli. Hanyagságuk miatt a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást szenvedett, melynek következményeit egész életen át viselnie kell. Erre tekintettel a fellebbviteli főügyészség indítványozta, hogy az ítélőtábla a vádlottakkal szemben súlyosabb büntetést szabjon ki - közölte a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

