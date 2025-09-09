Vérfagyasztó kutyatámadás Borsodban: életveszélybe került a férfi, most szigorúbb büntetés várhat a gazdákra!

Az ítélet szerint a vádlottak a kutyatámadás idején harci kutyákat tartottak közös ingatlanukban, azonban biztonságos őrzésükről hónapok óta nem gondoskodtak, a kerítés alatt tátongó lyukat nem javították ki.

Harci kutyák miatt kell felelniük a gazdáknak. A kép illusztráció! Forrás: Shuttertock

A pár felelőtlen mulasztása miatt 2022 áprilisában három kutya a kerítés alatti lyukon keresztül kiszökött és egy arra járó férfira támadt.

Életveszélyes sérüléseket okoztak a harci kutyák

A harci kutyák az áldozatot testszerte marcangolták, aki így életveszélyes állapotba került, életét csak az időben megkezdett szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A csonkolással járó sérülések három-négy hónap alatt gyógyultak, a sértett maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást is szenvedett.