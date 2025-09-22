Hamis vezetői engedéllyel próbálkozott

A Kazincbarcikai Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben. A vád szerint a férfi 2024. szeptember 14-én este Borsodszirákon közlekedett gépkocsival, amikor vele szemben rendőri intézkedésre került sor. Ennek során megállapítást nyert, hogy a vádlott érvényes magyar vezetői engedéllyel nem rendelkezik, illetve a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. Hamis jogsi volt nála.

A rendőri intézkedés során a vádlott a vezetési jogosultságának igazolásaként átadott a rendőröknek egy a saját nevére kiállított, látszólag „AM” és „B” kategóriájú gépjárművezetésre jogosító plasztikkártyát, melyről azt állította, hogy az egy angol vezetői engedély, amit az Angliában elvégzett járművezetői tanfolyamot követően kapott.

Az intézkedő rendőrök a vádlott által átadott plasztik kártyát – mivel az ránézésre sem felelt meg az angol vezetői engedély sajátosságainak, azaz nem voltak rajta hamisítást kizáró egyedi sajátosságok, vízjelek, hologramok – lefoglalták és a vádlottat előállították.

A lefoglalt plasztikkártya nem az eredetinek megfelelő anyagokból és eljárással készült, sem gyártására, sem kiállítására nézve nem eredeti, hanem úgynevezett teljes hamisítvány.

A vádlottal szemben engedély nélküli vezetés és ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt külön szabálysértési eljárás indult.

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak.