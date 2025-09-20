Tűz Tiszaújvárosban: meghalt egy ember

Ahogy portálunk is beszámoltunk róla, szombat reggel kigyulladt egy háromemeletes társasház földszinti lakása Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat. Az épületben berendezési tárgyak égtek, sűrű füst keletkezett. A tűzzel érintett lakás fürdőszobájában egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni.

Halálos tűz Tiszaújvárosban szombaton: egy embert nem tudtak megmenteni (a fotó illusztráció)

Forrás: BOON

A tűz pontos keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás során fogja feltárni – közölte baz.katasztrofavedelem.hu.