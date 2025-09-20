1 órája
Tűz Tiszaújvárosban: meghalt egy ember
Tragédia történt szombat reggel.
Ahogy portálunk is beszámoltunk róla, szombat reggel kigyulladt egy háromemeletes társasház földszinti lakása Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. A tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat. Az épületben berendezési tárgyak égtek, sűrű füst keletkezett. A tűzzel érintett lakás fürdőszobájában egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni.
A tűz pontos keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás során fogja feltárni – közölte baz.katasztrofavedelem.hu.
Ki kellett üríteni egy egy társasházat Tiszaújvárosban, tűz keletkezett az egyik lakásban
A lakás- és egyéb ingatlantüzek főbb kiváltó okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök és az elektromos zárlat szerepel kiemelt helyen.
A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő vagy idős emberek, ezért otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a rokonok okostelefonjára is jelzést küld.