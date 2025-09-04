szeptember 4., csütörtök

Tragédia

3 órája

Halálos tűz Borsodban: életet követeltek a lángok az egykori vendéglátóhelyen

Címkék#Pácin#Arany János utcában#tragédia#tűz#halálos

Szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. Tragédia történt: halálos tűz volt.

Boon.hu

Halálos tűzeset Pácinban. Szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. A tűzoltók a korábban vendéglátóhelyként üzemelő ingatlan lángjait több oldalról oltották, és fékezték meg. 

Halálos tűz Pácinban
Halálos tűz Pácinban: tragédia történt éjjel

Halálos tűz: életet követeltek a lángok

Az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

Vizsgálják, mi vezetett a tragédiához

A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít - közölte a katasztrófavédelem.

A leggyakrabban egyedül élő, vagy idős emberek esnek a tüzek áldozatául, az okok között még mindig előkelő helyen van a dohányzás. A mostanihoz hasonló esetek megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni rokonainkra, szomszédainkra, és füstérzékelőt telepíteni otthonunkba.

Halálos tűzeset Borsod-Abaúj-Zemplénben

Szörnyű tragédia rázta meg Ózdot januárban. A házban már csak a tűz nyomait és az idős férfi holttestét találták meg.

 

