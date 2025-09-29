Megtudtuk, mi történt a hétfő reggeli dupla gyalogosgázolás áldozataival!

Sokkoló balesettel indult a hétfő reggel Ózdon, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt. Jelzőlámpás kereszteződésben gázoltak el egy férfit és egy nőt. A gyalogosgázolás áldozatait súlyos állapotban szállították el a helyszínről.

Ketten sérültek súlyosan a gyalogosgázolásnál/A fotó illusztráció

Fotó: Takács Joci

A gyalogosgázolás sérültjeinek súlyos az állapota

A helyszínről egy fejsérült férfit és egy fejsérült nőt szállítottak bajtársaink kórházba

– tájékoztatta lapunkat az Országos Mentőszolgálat sajtószolgálata.

5.41 perckor érkezett a bejelentés a gyalogosgázolásról

– tájékoztatta lapunkat Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A baleset egy lámpás kereszteződésben történt. Egy autós a Tesco irányából haladt a kereszteződésbe, és egyelőre ismeretlen okból ütött el egy férfit és egy nőt. Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

