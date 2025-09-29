szeptember 29., hétfő

Megtudtuk, mi történt a hétfő reggeli dupla gyalogosgázolás áldozataival!

Címkék#Országos Mentőszolgálat#Ózd#baleset#kórház#fejsérült

Hétfőn kora reggel egy autós két embert ütött el a zebrán Ózd belterületén, a 25-ös főúton. A gyalogosgázolásnak két súlyos sérültje van, megtudtuk, milyen állapotban szállították el őket a helyszínről.

Boon.hu

Sokkoló balesettel indult a hétfő reggel Ózdon, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt. Jelzőlámpás kereszteződésben gázoltak el egy férfit és egy nőt. A gyalogosgázolás áldozatait súlyos állapotban szállították el a helyszínről.

gyalogosgázolás, sérült, ózd
Ketten sérültek súlyosan a gyalogosgázolásnál/A fotó illusztráció
Fotó: Takács Joci

A gyalogosgázolás sérültjeinek súlyos az állapota

A helyszínről egy fejsérült férfit és egy fejsérült nőt szállítottak bajtársaink kórházba

 – tájékoztatta lapunkat az Országos Mentőszolgálat sajtószolgálata.

5.41 perckor érkezett a bejelentés a gyalogosgázolásról

 – tájékoztatta lapunkat Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

A baleset egy lámpás kereszteződésben történt. Egy autós a Tesco irányából haladt a kereszteződésbe, és egyelőre ismeretlen okból ütött el egy férfit és egy nőt. Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A múlt héten Miskolcon is gyalogosgázolás történt, erről alábbi cikkünkben olvashat.

 

