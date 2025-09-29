4 órája
Megtudtuk, mi történt a hétfő reggeli dupla gyalogosgázolás áldozataival!
Hétfőn kora reggel egy autós két embert ütött el a zebrán Ózd belterületén, a 25-ös főúton. A gyalogosgázolásnak két súlyos sérültje van, megtudtuk, milyen állapotban szállították el őket a helyszínről.
Sokkoló balesettel indult a hétfő reggel Ózdon, ahogyan arról a boon.hu is beszámolt. Jelzőlámpás kereszteződésben gázoltak el egy férfit és egy nőt. A gyalogosgázolás áldozatait súlyos állapotban szállították el a helyszínről.
A gyalogosgázolás sérültjeinek súlyos az állapota
A helyszínről egy fejsérült férfit és egy fejsérült nőt szállítottak bajtársaink kórházba
– tájékoztatta lapunkat az Országos Mentőszolgálat sajtószolgálata.
5.41 perckor érkezett a bejelentés a gyalogosgázolásról
– tájékoztatta lapunkat Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A baleset egy lámpás kereszteződésben történt. Egy autós a Tesco irányából haladt a kereszteződésbe, és egyelőre ismeretlen okból ütött el egy férfit és egy nőt. Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
