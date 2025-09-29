szeptember 29., hétfő

Döbbenet!

48 perce

Két gyalogost gázoltak el Ózdon, súlyosan sérültek!

Címkék#Ózd#baleset#körülmény#személygépjármű#Varga Rudolf

Borzasztóan indult a hétfő reggel a borsodi városban. Jelzőlámpás kereszteződésben gázoltak el egy férfit és egy nőt. A gyalogosgázolás áldozatait súlyos állapotban szállították el a helyszínről, részletek a cikkben.

Boon.hu

Egy személygépjármű két gyalogost gázolt Ózd belterületén a 25-ös főúton. A 69-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad.

gyalogosgázolás, baleset, ózd
Gyalogosgázolás volt egy borsodi nagyvárosban, egy férfit és egy nőt ütöttek el
Forrás: MW

Gyalogosgázolás két súlyos sérülttel

Hétfő reggel 5.41 perckor érkezett a bejelentés a gyalogosgázolásról

 – tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset egy lámpás kereszteződésben történt. 

Egy autós a Tesco irányából haladt a kereszteződésbe, és egyelőre ismeretlen ok és körülmény miatt ütött el egy férfit és egy nőt. Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

Információink szerint a gyalogosok súlyosan sérültek. 

A múlt héten Miskolcon is történt gyalogosgázolás.

 

