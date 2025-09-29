Két gyalogost gázoltak el Ózdon, súlyosan sérültek!

Egy személygépjármű két gyalogost gázolt Ózd belterületén a 25-ös főúton. A 69-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad.

Gyalogosgázolás volt egy borsodi nagyvárosban, egy férfit és egy nőt ütöttek el

Gyalogosgázolás két súlyos sérülttel

Hétfő reggel 5.41 perckor érkezett a bejelentés a gyalogosgázolásról

– tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset egy lámpás kereszteződésben történt.

Egy autós a Tesco irányából haladt a kereszteződésbe, és egyelőre ismeretlen ok és körülmény miatt ütött el egy férfit és egy nőt. Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.

Információink szerint a gyalogosok súlyosan sérültek.

