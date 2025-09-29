48 perce
Két gyalogost gázoltak el Ózdon, súlyosan sérültek!
Borzasztóan indult a hétfő reggel a borsodi városban. Jelzőlámpás kereszteződésben gázoltak el egy férfit és egy nőt. A gyalogosgázolás áldozatait súlyos állapotban szállították el a helyszínről, részletek a cikkben.
Egy személygépjármű két gyalogost gázolt Ózd belterületén a 25-ös főúton. A 69-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad.
Gyalogosgázolás két súlyos sérülttel
Hétfő reggel 5.41 perckor érkezett a bejelentés a gyalogosgázolásról
– tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset egy lámpás kereszteződésben történt.
Egy autós a Tesco irányából haladt a kereszteződésbe, és egyelőre ismeretlen ok és körülmény miatt ütött el egy férfit és egy nőt. Az Ózdi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
Információink szerint a gyalogosok súlyosan sérültek.
