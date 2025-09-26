1 órája
Gyalogost gázoltak Miskolcon – Frissítés: életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba
A közlekedési baleset péntek reggel történt.
A 26-os főúton, Miskolcon az Ady Endre utcában, a Horváth Lajos utcai kereszteződésnél egy személyautó gyalogost gázolt el, Sajószentpéter felé belső sávzárásra kell számítani - írja az Útinform.
Frissítés
A gyalogos, aki éppen a zebrán haladt át a Pláza felől a Búza tér irányába, súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A felelősség kérdését a rendőrség vizsgálja és a baleset körülményeit is – tudtuk meg Dobi Tamástól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.
A mentők válaszát még várjuk, frissítjük cikkünket, ha megérkezett.
A csúszós utak miatt csütörtökön több baleset is történt, ezekről is beszámolt portálunk:
Oldalára borult egy Mercedes, miután megpördült az úton.
Csúszós úton pördült meg az autó: baleset a 26-os főúton, sérült is van (fotók, videó)
Villamosbaleset is történt csütörtökön, ahol több parkoló autóban is keletkezett kár.
Baleset borzolta a reggelt egy borsodi településen – rendőri intézkedés a Farkashegyi környéken (képekkel)