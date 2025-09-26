szeptember 26., péntek

Baleset

2 órája

Gyalogost gázoltak Miskolcon – Frissítés: életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba

Címkék#gyalogosgázolás#Miskolc#baleset

A közlekedési baleset péntek reggel történt.

A 26-os főúton, Miskolcon az Ady Endre utcában, a Horváth Lajos utcai kereszteződésnél egy személyautó gyalogost gázolt el, Sajószentpéter felé belső sávzárásra kell számítani - írja az Útinform.

Gyalogosgázolás történt Miskolcon (a fotó illusztráció) | Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Frissítés

A gyalogos, aki éppen a zebrán haladt át a Pláza felől a Búza tér irányába, súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A felelősség kérdését a rendőrség vizsgálja és a baleset körülményeit is – tudtuk meg Dobi Tamástól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől.

A helyszínről egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat.

A csúszós utak miatt csütörtökön több baleset is történt, ezekről is beszámolt portálunk:

Oldalára borult egy Mercedes, miután megpördült az úton.

Villamosbaleset is történt csütörtökön, ahol több parkoló autóban is keletkezett kár.

 

