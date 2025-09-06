59 perce
Gázolt a Tokaj IC szombat reggel
Szombat reggel a Tokaj InterCity elgázolt egy embert a XIV. és XVI. kerület határán.
A Nyugati pályaudvarról 4:55-kor Miskolcra elindult Tokaj IC elütött egy gyalogost a XIV. és XVI. kerület határán, a Remény utcai átjárónál. A helyszínelés miatt Rákos és Rákosszentmihály között nem közlekedhetnek a vonatok - közölte a MÁVINFORM. A Miskolcról 3:20-kor Budapestre elindult sebesvonat (5009) csak Rákosig közlekedett. A vonatgázolás miatt a 6:55-kor Miskolcra induló Tokaj IC (IC 1560) Rákosról indul, nem a Nyugati pályaudvarról.
Szombat hajnaltól baleseti helyszínelés miatt Budapesten a körvasúton, Rákos és Rákosszentmihály között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért az S76-os, valamint a miskolci távolsági vonatoknál esetenként változásokra, hosszabb menetidőre kell számítani.
A helyszínelés ideje alatt forgalmi változások vannak érvényben:
- A Nyugati pályaudvarról 4:55-kor Miskolcra elindult Tokaj IC (IC 1582) kimarad.
- 5:45-től az S76-os vonatok Angyalföld és Rákos között nem közlekednek.
- Az S76-os vonatok kimaradó fővárosi szakasza miatt az alábbi BKK járatokon a vasúti jegyek érvényesek:
- M3-as metró: Nyugati pályaudvar M – Újpest-központ M
- H5-ös HÉV: Szentlélek tér H – Aquincum H
- 1-es villamos: Kőbányai út / Könyves Kálmán krt. – Szentlélek tér H
- 14-es villamos: Lehel tér M – Újpest-központ M
- 20E, 30, 30A, 230-as buszok: Keleti pályaudvar M – Angyalföld kocsiszín
- 37A, 37E villamos: Blaha Lujza tér M – Sörgyár
- 28A villamos: Kőbányai út / Könyves Kálmán krt. – Új köztemető
- 7, 7E, 8E, 133E busz: Zugló vasútállomás – Molnár Viktor utca
- 161, 162, 168E, 262 busz: Rákos vasútállomás – Élessarok
A Nyugati pályaudvarról 4:55-kor Miskolcra elindult Tokaj IC (IC 1582) a XIV. és XVI. kerület határán, a Remény utcai átjárónál elütött egy gyalogost. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével a helyszínen pótlóbuszra szállítják át, Kőbánya felsőtől elővárosi vonatokkal utazhatnak tovább.
