Égjetek kutyák, ordította a borsodi férfi, az igazi pokol csak ezután jött!

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025 januárjában a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta továbbá a feltételes szabadság kedvezményéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

Égjetek kutyák!

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2023 júliusában a kora délutáni órákban, bódult állapotban. személygépkocsival elment egy borsodi kisvárosba a vele haragos viszonyban lévő fia családi házához és annak udvarára „Égjetek kutyák!” felkiáltással bedobott egy benzinnel megtöltött félliteres műanyag flakont meggyújtott kanóccal, majd a helyszínről távozott. Az égő flakon a házfalat találta el, amelyről lepattant, és onnan a ház és a kerítés közötti előkert sóderrel leszórt részére esett. A vádlott fia az ingatlanban tartózkodott, észlelte a történteket, kiszaladt a házból és a szintén ott tartózkodó kiskorú unokatestvére segítségével eloltotta a sóderágyon mintegy 40-50 cm magasságban fellobbanó tüzet, majd a tűzoltóságot is értesítette.

Veszélyeztette a bentlakókat

A vádlott cselekménye következtében személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett, a házfalnak dobott égő flakon nyomot sem hagyott. A vádlott az eseményeket internetes közösségi oldalán élőben közvetítette, mely során a ház meggyújtásával fenyegetőzött. A tűz közvetlenül veszélyeztette az érintett lakóházat, a benne tartózkodók – figyelemmel arra, hogy az eseményt észlelték és az épületet elhagyták – közvetett életveszélyben voltak. A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa helybenhagyta az elsőfokú ítélete, amely jogerőre emelkedett.