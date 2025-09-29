szeptember 29., hétfő

Vádemelés

1 órája

Terrorcselekménnyel fenyegettek Borsodban, borzasztó hívást kapott a rendőrség

Bejelentette a rendőrségen, hogy fel fogja robbantani a házát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt, aki betelefonált a rendőrségre, és közölte, hogy felrobbantja a családi házát.

Fenyegetés: azt mondta a rendőrségnek egy férfi, hogy felrobbantja a házát
A fotó illusztráció
Forrás: MW

A vádirat szerint az ittas állapotú vádlott 2025 februárjának második felében az éjszakai órákban élettársával és három kiskorú gyermekével otthon tartózkodott a borsodi településen lévő családi házában. Mobiltelefonról felhívta a vármegyei rendőr-főkapitányságot és azzal fenyegetőzött, hogy ha tíz percen belül nem érkezik ki hozzájuk a rendőrség, akkor kinyitja a gázpalackot és mindent felrobbant. A hívás alkalmával többször megismételte ezt a fenyegetését, majd közölte lakcímét is.

Csak egy üres gázpalackot találtak

Két hivatásos állományú rendőr érkezett meg, akiket a vádlott az ingatlan udvarán várt. Az intézkedő rendőrök a helyszínen megállapították, hogy az épületben mindösszesen egy darab üres állapotban lévő gázpalack volt fellelhető.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

