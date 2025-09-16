Leesett a nyúlcipő Felsőzsolcán, itt nem nyerhetett a szökevény – durva, kit sikerült elkapni!

Hajnali szolgálat közben, 6:55-kor Felsőzsolcán tűnt fel a rendőröknek egy 24 éves férfi. Amikor meglátta az egyenruhásokat, futásnak eredt – olyan sietve, hogy még a fél pár cipőjét is elhagyta.

Még a cipőjét is elhagyta a férfi Felsőzsolcán.

Forrás: FB

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A pár perces „reggeli futás” után a rendőrök utolérték, majd igazoltatták. Kiderült: valóban körözik, mert korábban kiszabott börtönbüntetését nem kezdte meg. A férfit elfogták és a büntetés-végrehajtási intézetbe vitték. Az intézkedést A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály Mélységi Ellenőrzési Alosztály munkatársai hajtották végre - olvasható a rendőrség Facebook oldalán.