szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

12°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonatgázolás

1 órája

Gázolt a vonat Ongánál: szándékosan került a vonat elé! Frissítve a rendőrség nyilatkozatával!

Címkék#ember#gázolás#Onga#vonat

Vonatgázolás Onga és Szikszó között. A tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek.

Gázolt a vonat Ongánál: szándékosan került a vonat elé! Frissítve a rendőrség nyilatkozatával!

Egy embert gázolt a vonat Onga és Szikszó között, az Ongaújfalui vasúti átjárónál, az Állomás utcában. A miskolci hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő busz megérkezik a helyszínre. A vonaton körülbelül negyvenen utaztak olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

embert gázolt
Embert gázolt a vonat Ongaújfalunál Fotó: Takács József

A vonat elé vetette magát

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre azt közölte, hogy általános közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a rendőrség az esetet, ahol egy 52 éves férfi az eddigi információk szerint a vonat elé vetette magát.

Figyelem! 

Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!

 

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu