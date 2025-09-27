Gázolt a vonat Ongánál: szándékosan került a vonat elé! Frissítve a rendőrség nyilatkozatával!

Egy embert gázolt a vonat Onga és Szikszó között, az Ongaújfalui vasúti átjárónál, az Állomás utcában. A miskolci hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő busz megérkezik a helyszínre. A vonaton körülbelül negyvenen utaztak olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

Embert gázolt a vonat Ongaújfalunál Fotó: Takács József

A vonat elé vetette magát

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre azt közölte, hogy általános közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a rendőrség az esetet, ahol egy 52 éves férfi az eddigi információk szerint a vonat elé vetette magát.

Figyelem! Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!

