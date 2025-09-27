Gázolt a Hernád IC, pótlóbuszok járnak a környéken

Egy embert gázolt a vonat Onga és Szikszó között, az Ongaújfalui vasúti átjárónál, az Állomás utcában. A miskolci hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő busz megérkezik a helyszínre. A vonaton körülbelül negyvenen utaztak olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

Embert gázolt a vonat Ongaújfalunál Fotó: Takács József

A vonat elé vetette magát

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre azt közölte, hogy általános közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a rendőrség az esetet, ahol egy 52 éves férfi az eddigi információk szerint a vonat elé vetette magát.

Figyelem! Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!

Az Onga (Ócsanálos), Bolt megállóhelytől 20:32-kor Miskolcra elindult 3724-es vonalszámú buszjárat Ongaújfalu, vasúti átjárónál várakozik, megnő a menetideje, - a Ongánál folyamatban lévő baleseti helyszínelés, útlezárás miatt - tájékoztatott a Mávinform. A Miskolc-Hidasnémeti vonalon 15-20 perccel hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos utazásra kell számítani szombat este és éjszaka, baleseti helyszínelés miatt.

A pótlóbuszok jellemzően Onga és Szikszó állomások között közlekednek.

Forgalmi változás:

A Miskolcról Hidasnémetibe 20:31-kor továbbinduló Hernád InterCity (IC 194) helyett Miskolc és Szikszó között közlekedik pótlóbusz.

A busz megállási helyei:

Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN);

Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);

Szikszó vasútállomás

A Miskolcról Hidasnémetibe 19:48-kor induló vonat (5348) helyett Onga és Hidasnémeti között közlekedik pótlóbusz.

A busz megállási helyei:

Onga vasútállomás;

Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);

Szikszó vasútállomás;

Aszaló, Kossuth utca (VOLÁN);

Halmaj vasútállomás (VOLÁN);

Csobád, községháza (VOLÁN);

Ináncs, vasútállomás (VOLÁN);

Encs, autóbusz-állomás (VOLÁN);

Méra, Vasút utca 56 (VOLÁN);

Novajidrány, vasútállomás (VOLÁN);

Hernádszurdok, emlékmű (VOLÁN);

Hidasnémeti, vasútállomás (VOLÁN)

A Hidasnémetiből Miskolcra 20:14-kor induló vonat (5321) helyett Szikszó és Onga között közlekedik pótlóbusz.

A busz megállási helyei:

Szikszó vasútállomás;

Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);

Onga vasútállomás

A Hidasnémetiből a Keleti pályaudvarra 18:17-kor elindult Hernád InterCity (IC 193) elgázolt egy embert Szikszó és Onga között. A baleseti helyszínelés ideje alatt – szombat késő éjszakáig – szünetel a vonatforgalom.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!