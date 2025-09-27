szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

12°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonatgázolás

1 órája

Gázolt a Hernád IC, pótlóbuszok járnak a környéken

Címkék#ember#gázolás#Onga#vonat

Vonatgázolás Onga és Szikszó között. A tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek.

Oláh Tímea
Gázolt a Hernád IC, pótlóbuszok járnak a környéken

Egy embert gázolt a vonat Onga és Szikszó között, az Ongaújfalui vasúti átjárónál, az Állomás utcában. A miskolci hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő busz megérkezik a helyszínre. A vonaton körülbelül negyvenen utaztak olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

embert gázolt
Embert gázolt a vonat Ongaújfalunál Fotó: Takács József

A vonat elé vetette magát

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre azt közölte, hogy általános közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a rendőrség az esetet, ahol egy 52 éves férfi az eddigi információk szerint a vonat elé vetette magát.

Figyelem! 

Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!

Az Onga (Ócsanálos), Bolt megállóhelytől 20:32-kor Miskolcra elindult 3724-es vonalszámú buszjárat Ongaújfalu, vasúti átjárónál várakozik, megnő a menetideje, - a Ongánál folyamatban lévő baleseti helyszínelés, útlezárás miatt - tájékoztatott a Mávinform. A Miskolc-Hidasnémeti vonalon 15-20 perccel hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos utazásra kell számítani szombat este és éjszaka, baleseti helyszínelés miatt. 

A pótlóbuszok  jellemzően Onga és Szikszó állomások között közlekednek.

Forgalmi változás:

  • A Miskolcról Hidasnémetibe 20:31-kor továbbinduló Hernád InterCity (IC 194) helyett Miskolc és Szikszó között közlekedik pótlóbusz.

A busz megállási helyei:

  • Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN);
  • Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);
  • Szikszó vasútállomás

 

  • A Miskolcról Hidasnémetibe 19:48-kor induló vonat (5348) helyett Onga és Hidasnémeti között közlekedik pótlóbusz.

A busz megállási helyei:

  • Onga vasútállomás;
  • Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);
  • Szikszó vasútállomás;
  • Aszaló, Kossuth utca (VOLÁN);
  • Halmaj vasútállomás (VOLÁN);
  • Csobád, községháza (VOLÁN);
  • Ináncs, vasútállomás (VOLÁN);
  • Encs, autóbusz-állomás (VOLÁN);
  • Méra, Vasút utca 56 (VOLÁN);
  • Novajidrány, vasútállomás (VOLÁN);
  • Hernádszurdok, emlékmű (VOLÁN);
  • Hidasnémeti, vasútállomás (VOLÁN)

 

  • A Hidasnémetiből Miskolcra 20:14-kor induló vonat (5321) helyett Szikszó és Onga között közlekedik pótlóbusz.

A busz megállási helyei:

  • Szikszó vasútállomás;
  • Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);
  • Onga vasútállomás

A Hidasnémetiből a Keleti pályaudvarra 18:17-kor elindult Hernád InterCity (IC 193) elgázolt egy embert Szikszó és Onga között. A baleseti helyszínelés ideje alatt – szombat késő éjszakáig – szünetel a vonatforgalom.

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu