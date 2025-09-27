1 órája
Gázolt a Hernád IC, pótlóbuszok járnak a környéken
Vonatgázolás Onga és Szikszó között. A tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek.
Egy embert gázolt a vonat Onga és Szikszó között, az Ongaújfalui vasúti átjárónál, az Állomás utcában. A miskolci hivatásos tűzoltók segíteni fognak a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, amint a mentesítő busz megérkezik a helyszínre. A vonaton körülbelül negyvenen utaztak olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
A vonat elé vetette magát
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre azt közölte, hogy általános közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja a rendőrség az esetet, ahol egy 52 éves férfi az eddigi információk szerint a vonat elé vetette magát.
Figyelem!
Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!
Az Onga (Ócsanálos), Bolt megállóhelytől 20:32-kor Miskolcra elindult 3724-es vonalszámú buszjárat Ongaújfalu, vasúti átjárónál várakozik, megnő a menetideje, - a Ongánál folyamatban lévő baleseti helyszínelés, útlezárás miatt - tájékoztatott a Mávinform. A Miskolc-Hidasnémeti vonalon 15-20 perccel hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos utazásra kell számítani szombat este és éjszaka, baleseti helyszínelés miatt.
A pótlóbuszok jellemzően Onga és Szikszó állomások között közlekednek.
Forgalmi változás:
- A Miskolcról Hidasnémetibe 20:31-kor továbbinduló Hernád InterCity (IC 194) helyett Miskolc és Szikszó között közlekedik pótlóbusz.
A busz megállási helyei:
- Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN);
- Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);
- Szikszó vasútállomás
- A Miskolcról Hidasnémetibe 19:48-kor induló vonat (5348) helyett Onga és Hidasnémeti között közlekedik pótlóbusz.
A busz megállási helyei:
- Onga vasútállomás;
- Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);
- Szikszó vasútállomás;
- Aszaló, Kossuth utca (VOLÁN);
- Halmaj vasútállomás (VOLÁN);
- Csobád, községháza (VOLÁN);
- Ináncs, vasútállomás (VOLÁN);
- Encs, autóbusz-állomás (VOLÁN);
- Méra, Vasút utca 56 (VOLÁN);
- Novajidrány, vasútállomás (VOLÁN);
- Hernádszurdok, emlékmű (VOLÁN);
- Hidasnémeti, vasútállomás (VOLÁN)
- A Hidasnémetiből Miskolcra 20:14-kor induló vonat (5321) helyett Szikszó és Onga között közlekedik pótlóbusz.
A busz megállási helyei:
- Szikszó vasútállomás;
- Szikszó, Gimnázium (VOLÁN);
- Onga vasútállomás
A Hidasnémetiből a Keleti pályaudvarra 18:17-kor elindult Hernád InterCity (IC 193) elgázolt egy embert Szikszó és Onga között. A baleseti helyszínelés ideje alatt – szombat késő éjszakáig – szünetel a vonatforgalom.
