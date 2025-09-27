Elvesztek az erdőben Királd és Sajóvelezd között – így találtak rájuk a rendőrök

Egy tipikus gombafelkutatás rövid kalandja majdnem tragédiába torkollott Királd és Sajóvelezd környékén. Egy fiatal nő és 70 éves keresztanyja úgy döntöttek, hogy a környék erdeiben szednek gombát, ám a sűrű erdő és a kiterjedt terep könnyen megtévesztette, összezavarta őket. A telefonjuk lemerülőben volt, így csak egy rövid üzenetet tudtak küldeni a Királd és Sajóvelezd között elveszett túrázók: „Egy tisztáson vagyunk.”

A Királd és Sajóvelezd között elveszett túrázóknak szerencséjük volt Forrás: Facebook

Elvesztek az erdőben – gombaszedésből rémálom

A bejelentést követően az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrsének munkatársai azonnal intézkedtek. A rendelkezésre álló információk alapján megpróbálták behatárolni a valószínű tartózkodási helyüket, és felvették a kapcsolatot a helyi vadásztársaság vadőrével is. A gyors és profi reagálás kulcsfontosságúnak bizonyult, hiszen a fiatal nő és a 70 éves keresztanya életben és biztonságban voltak, de további segítségre volt szükségük.

Közösségi összefogás a mentésben

A hozzátartozók is útnak indultak, hogy segítsenek a keresésben, miközben a rendőrök terepjáróval szűkítették a keresési területet. A koordinált akció lehetővé tette, hogy a veszélyeztetett területet gyorsan átfésüljék. A közös erőfeszítés eredményeként 19:30-ra mindkét nő biztonságban hazatérhetett Királdra - olvasató a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook bejegyzésében.