Gombaszedésből rémálom

1 órája

Elvesztek az erdőben Királd és Sajóvelezd között – így találtak rájuk a rendőrök

Címkék#Királd#gombaszedés#rendőrség#eltévedt

Telefonjuk lemerülőben volt, és csak annyit tudtak jelezni, hogy egy tisztáson tartózkodnak. Egy fiatal nő keresztanyjával gombaszedés közben tévedt el. A Királd és Sajóvelezd között elveszett túrázók története.

Boon.hu

Egy tipikus gombafelkutatás rövid kalandja majdnem tragédiába torkollott Királd és Sajóvelezd környékén. Egy fiatal nő és 70 éves keresztanyja úgy döntöttek, hogy a környék erdeiben szednek gombát, ám a sűrű erdő és a kiterjedt terep könnyen megtévesztette, összezavarta őket. A telefonjuk lemerülőben volt, így csak egy rövid üzenetet tudtak küldeni a Királd és Sajóvelezd között elveszett túrázók: „Egy tisztáson vagyunk.”

elveszett túrázók
A Királd és Sajóvelezd között elveszett túrázóknak szerencséjük volt Forrás: Facebook

Elvesztek az erdőben – gombaszedésből rémálom

A bejelentést követően az Ózdi Rendőrkapitányság Putnoki Rendőrőrsének munkatársai azonnal intézkedtek. A rendelkezésre álló információk alapján megpróbálták behatárolni a valószínű tartózkodási helyüket, és felvették a kapcsolatot a helyi vadásztársaság vadőrével is. A gyors és profi reagálás kulcsfontosságúnak bizonyult, hiszen a fiatal nő és a 70 éves keresztanya életben és biztonságban voltak, de további segítségre volt szükségük.

Közösségi összefogás a mentésben

A hozzátartozók is útnak indultak, hogy segítsenek a keresésben, miközben a rendőrök terepjáróval szűkítették a keresési területet. A koordinált akció lehetővé tette, hogy a veszélyeztetett területet gyorsan átfésüljék. A közös erőfeszítés eredményeként 19:30-ra mindkét nő biztonságban hazatérhetett Királdra - olvasató a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook bejegyzésében. 

A Királd és Sajóvelezd között elveszett túrázók fontos dolgot tanítottak meg

Ez az eset rámutat, mennyire fontos a megfelelő előkészület az erdei kirándulások során. A rendőrség és a szakemberek szerint alapvető szabály, hogy mindig legyen feltöltve a telefon, és jelezd előre, merre tartasz. Az ilyen elővigyázatosság akár életet is menthet, különösen idősebbek vagy tapasztalatlan túrázók esetén.
A történet egyben példája annak, hogy 

  • a gyors reagálás, 
  • a helyi közösségek összefogása és 
  • a modern kommunikációs eszközök kombinációja 

hogyan segíthet megelőzni a tragédiát. Az elveszett gombászok szerencséje a koordinált mentőakción múlott, és mindannyian biztonságban hazaértek.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

