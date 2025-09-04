1 órája
Egy pillanat alatt nyoma veszett egy tinédzser lánynak – a család kétségbeesetten keresi
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 15 éves, hejőkeresztúri lány eltűnése ügyében.
Nagy erőkkel keres a rendőrség egy eltűnt lányt (A kép illusztráció)
Fotó: Huszár Márk
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/127/2025. körözési számon folytat eljárást Szendrei Virginia Rozália eltűnése miatt.
Több napja eltűnt már a tizenöt éves Virginia
A rendelkezésre álló adatok szerint a lány 2025. szeptember 1-jén délután otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lánnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon - tette közzé a police.hu
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Halálos tűz Borsodban: életet követeltek a lángok az egykori vendéglátóhelyen
Cserepes virágokat dobált a betörőre Borsodban, de így is megszúrták a bozótvágó késsel
A gazda lemondott róluk – de amit ezután tett a rendőrség és az állatmentők, az példaértékű