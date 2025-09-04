szeptember 4., csütörtök

Helyi kék hírek

1 órája

Egy pillanat alatt nyoma veszett egy tinédzser lánynak – a család kétségbeesetten keresi

Címkék#keresi a rendőrség#eltűnt#Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 15 éves, hejőkeresztúri lány eltűnése ügyében.

Nagy erőkkel keres a rendőrség egy eltűnt lányt (A kép illusztráció)

Fotó: Huszár Márk

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/127/2025. körözési számon folytat eljárást Szendrei Virginia Rozália eltűnése miatt.

Eltűnt Szendrei Virginia Rozália
Eltűnt Szendrei Virginia Rozália. Napok óta nem találják
Forrás: police.hu

Több napja eltűnt már a tizenöt éves Virginia

A rendelkezésre álló adatok szerint a lány 2025. szeptember 1-jén délután otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lánnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon - tette közzé a police.hu


A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

