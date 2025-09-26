szeptember 26., péntek

Eltűnt

2 órája

Hetek óta nem találnak egy 40 éves borsodi férfit

A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy tiszadorogmai férfi megtalálásához.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/147/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt Horváth Benedek 40 éves tiszadorogmai lakos eltűnése ügyében.

Eltűnt férfit keres a rendőrség
Eltűnt személyt keres a rendőrség | Forrás: police.hu

A férfi 2025. szeptember 2-án budapesti tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre – hívja fel a figyelmet a police.hu.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.

