Miskolcról távozott ismeretlen helyre, azóta nem találnak egy sajószögedi nőt
A rendőrök a lakosság segítségét kérik a megtalálásához.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/138/2025. körözési számon körözési eljárást folytat Ács Enikő 43 éves sajószögedi lakos eltűnése ügyében.
A nő 2025. szeptember 13-án Miskolcról távozott el ismeretlen helyre, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.
