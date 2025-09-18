Miskolcról távozott ismeretlen helyre, azóta nem találnak egy sajószögedi nőt

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.