Eltűnt

1 órája

Miskolcról távozott ismeretlen helyre, azóta nem találnak egy sajószögedi nőt

Címkék#eltűnt személy#eltűnt#Sajószöged#rendőrség#keresés#segítségkérés#segítség

A rendőrök a lakosság segítségét kérik a megtalálásához.

Miskolcról távozott ismeretlen helyre, azóta nem találnak egy sajószögedi nőt

A fotó illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Albert Péter

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/138/2025. körözési számon körözési eljárást folytat Ács Enikő 43 éves sajószögedi lakos eltűnése ügyében.

Eltűnt egy sajószögedi nő
Eltűnt személyt keres a rendőrség
Forrás: police.hu

A nő 2025. szeptember 13-án Miskolcról távozott el ismeretlen helyre, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.

 

