34 perce

Eltűnt egy 17 éves, hejőbábai fiú – ha láttad, segíthetsz!

Címkék#eltűnt személy#eltűnt#rendőrség#hejőbába

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 17 éves, hejőbábai fiú eltűnése ügyében.

Eltűnt egy 17 éves, hejőbábai fiú – ha láttad, segíthetsz!

A fotó illusztráció

Forrás: MW

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/146/2025. körözési számon folytat eljárást a hejőbábai Szabó Károly Levente eltűnése miatt.

Eltűnt személyt keres a rendőrség | Forrás: police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint a fiú 2025. szeptember 21-én otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható fiúval kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

