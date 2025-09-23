34 perce
Eltűnt egy 17 éves, hejőbábai fiú – ha láttad, segíthetsz!
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 17 éves, hejőbábai fiú eltűnése ügyében.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050-157/146/2025. körözési számon folytat eljárást a hejőbábai Szabó Károly Levente eltűnése miatt.
A rendelkezésre álló adatok szerint a fiú 2025. szeptember 21-én otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható fiúval kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
