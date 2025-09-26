Érte aggódik a környék, mintha a föld nyelte volna el a borsodi nőt

Az Encsi Rendőrkapitányság 05030-157/538/2025. körözési számon folytat eljárást Horváth Albertné eltűnt személy miatt.

Eltűnt gönci asszonyt keresnek

A rendelkezésre álló adatok szerint az asszony 2025. szeptember 24-én délután otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre – hívja fel a figyelmet a police.hu.

A nő 160 cm magas, átlagos testalkatú, haja vállig érő, színe őszes-fekete, a szeme pedig barna.

Az Encsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható asszonnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

