55 perce
Érte aggódik a környék, mintha a föld nyelte volna el a borsodi nőt
Az Encsi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 67 éves, gönci asszony eltűnése ügyében.
A fotó illusztráció
Forrás: MW
Az Encsi Rendőrkapitányság 05030-157/538/2025. körözési számon folytat eljárást Horváth Albertné eltűnt személy miatt.
A rendelkezésre álló adatok szerint az asszony 2025. szeptember 24-én délután otthonából ismeretlen helyre távozott. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre – hívja fel a figyelmet a police.hu.
A nő 160 cm magas, átlagos testalkatú, haja vállig érő, színe őszes-fekete, a szeme pedig barna.
Az Encsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható asszonnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
További kék hírek a boon.hu-n:
Gyalogost gázoltak Miskolcon – Frissítés: életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba
Csúszós úton pördült meg az autó: baleset a 26-os főúton, sérült is van (fotók, videó)