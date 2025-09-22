Megtörtént a baj Borsodban, hét kutyával érkeztek mentőcsapatok a helyszínre

Egy hejőkeresztúri idős férfi keresésében vettek részt szombaton.

Egy hejőkeresztúri idős férfi keresésében vettek részt

Forrás: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Facebook

A Neptun Búvár Klub Mentőcsapata és a Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesei délután csatlakoztak a kereséshez kilenc fővel és hét mentőkutyával.

Szerencsésen végződött

Kimerült állapotban, de épségben találta meg az eltűnt férfit, az egyik helybeli lakos. A mentőcsapat terepjárójával szállította az idős bácsit addig a pontig, ahol átadta a mentősöknek – számolt be a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat a Facebook oldalán.

