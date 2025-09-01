Megtalálták a szombaton eltűnt borsodi férfit, de nem úgy, ahogy gondolná!

A mai napon egy, Szuhakálló településen eltűnt férfi kutatásában vettek részt a területileg illetékes polgárőr egyesületek a társszervek és a lakosság tagjai mellett.

A kutatásban az élőerő melett drónok segítségét is igénybe vették.

Kazincbarcika, Jákfalva, Izsófalva, Sajókaza, Sajóivánka, Múcsony, Tiszakeszi polgárőr egyesületei közös munkával, összesen 16 fő polgárőr részvételével keresték az eltűnt személyt.

A kutatás sikeres volt, ugyanis kevéssel 21.00 előtt a Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület Polgárőrség tagjai, lakossági jelzésre reagálva Szuhakálló határában sikeresen megtalálták az eltűnt férfit az Echo Search and Rescue Mentő csoport tagjaival közösen.

Értesítették a rendőrséget és a mentőszolgálat munkatársait a további ellátás érdekében.

A B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőr Szövetség gratulál a kutatásban résztvevőknek a közös sikerhez!