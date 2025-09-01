szeptember 1., hétfő

Megtalálták a szombaton eltűnt borsodi férfit, de nem úgy, ahogy gondolná!

Szombaton osztották meg a felhívást, hogy nyoma veszett egy szuhakállói férfinak. Nagy erőkkel keresték a mentőcsapatok, és a polgárőrök, végül nyomára akadtak az eltűnt férfinak.

Szuhakállóból eltűnt R. Tamás szombaton. Telefon és iratok nélkül hagyta el munkahelyét - tették közé akkor egy facebook csoportban. Megtalálták vasárnap este a férfit.

megtalálták a Szuhakállón eltűnt férfit
Sikeres volt a kutatás, megtalálták a Szuhakállón eltűnt férfit.
(A kép illusztráció)
Forrás: MW

Előzmények:

Megtalálták az eltűnt férfit

A mai napon egy, Szuhakálló településen eltűnt férfi kutatásában vettek részt a területileg illetékes polgárőr egyesületek a társszervek és a lakosság tagjai mellett.

A kutatásban az élőerő melett drónok segítségét is igénybe vették. 

Kazincbarcika, Jákfalva, Izsófalva, Sajókaza, Sajóivánka, Múcsony, Tiszakeszi polgárőr egyesületei közös munkával, összesen 16 fő polgárőr részvételével keresték az eltűnt személyt.

A kutatás sikeres volt, ugyanis kevéssel 21.00 előtt a Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület Polgárőrség tagjai, lakossági jelzésre reagálva Szuhakálló határában sikeresen megtalálták az eltűnt férfit az Echo Search and Rescue Mentő csoport tagjaival közösen.

Értesítették a rendőrséget és a mentőszolgálat munkatársait a további ellátás érdekében.

A B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőr Szövetség gratulál a kutatásban résztvevőknek a közös sikerhez! 

- tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség facebook oldalán.


