Megtalálták a szombaton eltűnt borsodi férfit, de nem úgy, ahogy gondolná!
Szombaton osztották meg a felhívást, hogy nyoma veszett egy szuhakállói férfinak. Nagy erőkkel keresték a mentőcsapatok, és a polgárőrök, végül nyomára akadtak az eltűnt férfinak.
Szuhakállóból eltűnt R. Tamás szombaton. Telefon és iratok nélkül hagyta el munkahelyét - tették közé akkor egy facebook csoportban. Megtalálták vasárnap este a férfit.
Előzmények:
Megtalálták az eltűnt férfit
A mai napon egy, Szuhakálló településen eltűnt férfi kutatásában vettek részt a területileg illetékes polgárőr egyesületek a társszervek és a lakosság tagjai mellett.
A kutatásban az élőerő melett drónok segítségét is igénybe vették.
Kazincbarcika, Jákfalva, Izsófalva, Sajókaza, Sajóivánka, Múcsony, Tiszakeszi polgárőr egyesületei közös munkával, összesen 16 fő polgárőr részvételével keresték az eltűnt személyt.
A kutatás sikeres volt, ugyanis kevéssel 21.00 előtt a Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület Polgárőrség tagjai, lakossági jelzésre reagálva Szuhakálló határában sikeresen megtalálták az eltűnt férfit az Echo Search and Rescue Mentő csoport tagjaival közösen.
Értesítették a rendőrséget és a mentőszolgálat munkatársait a további ellátás érdekében.
A B.-A.-Z. Vármegyei Polgárőr Szövetség gratulál a kutatásban résztvevőknek a közös sikerhez!
- tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség facebook oldalán.
