Szörnyű

2 órája

Borzasztó tragédia: holtan találták meg a Mezőcsátról eltűnt fiatal férfit

Címkék#mezőcsát#eltűnt#eltűnt férfi#Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat#elhunyt

A rendőrség és mentőcsapat is kereste a férfit. Végül a kutyás egység talált rá.

A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat Facebook oldala számolt be az esetről. A 22 éves férfi ismeretlen helyre távozott, de az esti órákig nem tért haza.

Mentőcsapat is kereste az eltűnt férfit.
Kutyákkal is keresték, de sajnos már túl késő volt
Forrás: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Facebook

Szeptember 9-én, a késő esti órákban érkezett felkérés a Neptun Mentőcsapat kutyás egységéhez.

A rendőrség is kereste az eltűnt férfit

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kért segítséget egy Mezőcsáti 22 éves férfi felkutatásához.

A mentőcsapat kutyásait a reggeli kutatáshoz kérték fel, amihez 3 gépjárművel, 1 quaddal, 5 fővel és 3 területkereső kutyával csatlakoztak.

Az eltűnt személyt megtalálták, de már nem tudtak rajta segíteni – áll a bejegyzésben.

 

