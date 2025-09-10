Borzasztó tragédia: holtan találták meg a Mezőcsátról eltűnt fiatal férfit

A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat Facebook oldala számolt be az esetről. A 22 éves férfi ismeretlen helyre távozott, de az esti órákig nem tért haza.

Kutyákkal is keresték, de sajnos már túl késő volt

Forrás: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat/Facebook

Szeptember 9-én, a késő esti órákban érkezett felkérés a Neptun Mentőcsapat kutyás egységéhez.

A rendőrség is kereste az eltűnt férfit

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kért segítséget egy Mezőcsáti 22 éves férfi felkutatásához.

A mentőcsapat kutyásait a reggeli kutatáshoz kérték fel, amihez 3 gépjárművel, 1 quaddal, 5 fővel és 3 területkereső kutyával csatlakoztak.

Az eltűnt személyt megtalálták, de már nem tudtak rajta segíteni – áll a bejegyzésben.