Borzasztó tragédia: holtan találták meg a Mezőcsátról eltűnt fiatal férfit
A rendőrség és mentőcsapat is kereste a férfit. Végül a kutyás egység talált rá.
A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat Facebook oldala számolt be az esetről. A 22 éves férfi ismeretlen helyre távozott, de az esti órákig nem tért haza.
Szeptember 9-én, a késő esti órákban érkezett felkérés a Neptun Mentőcsapat kutyás egységéhez.
A rendőrség is kereste az eltűnt férfit
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kért segítséget egy Mezőcsáti 22 éves férfi felkutatásához.
A mentőcsapat kutyásait a reggeli kutatáshoz kérték fel, amihez 3 gépjárművel, 1 quaddal, 5 fővel és 3 területkereső kutyával csatlakoztak.
Az eltűnt személyt megtalálták, de már nem tudtak rajta segíteni – áll a bejegyzésben.
