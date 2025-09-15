Razzia a borsod-abaúj-zempléni utakon - mutatjuk, mikor!

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség szeptember 16–22. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart.

Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés, Borsod-Abaúj-Zemplénben is. Forrás: police.hu

Az ellenőrzés célja, a szabálytalan sofőrök kiszűrése a forgalomból

A rendőrök főként a vezetés közbeni mobilhasználatot és minden figyelemelvonó magatartást szűrik ki, hogy biztonságosabbak legyenek az utak.

