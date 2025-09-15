3 órája
Razzia a borsod-abaúj-zempléni utakon - mutatjuk, mikor!
Rendőrök lepik el Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjait. Kikre fókuszálnak az ellenőrzések?
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés lesz.
Forrás: MW
Fotó: Huszár Márk
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség szeptember 16–22. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart.
Az ellenőrzés célja, a szabálytalan sofőrök kiszűrése a forgalomból
A rendőrök főként a vezetés közbeni mobilhasználatot és minden figyelemelvonó magatartást szűrik ki, hogy biztonságosabbak legyenek az utak.
ROADPOL
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.
