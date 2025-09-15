szeptember 15., hétfő

Akció indul!

3 órája

Razzia a borsod-abaúj-zempléni utakon - mutatjuk, mikor!

Címkék#rendőrség#ROADPOL#forgalom#mobilhasználat#Borsod-Abaúj-Zemplénben

Rendőrök lepik el Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjait. Kikre fókuszálnak az ellenőrzések?

Razzia a borsod-abaúj-zempléni utakon - mutatjuk, mikor!

Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés lesz.

Forrás: MW

Fotó: Huszár Márk

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség szeptember 16–22. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart.

országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés, Borsod-Abaúj-Zemplénben is. Forrás: police.hu

Az ellenőrzés célja, a szabálytalan sofőrök kiszűrése a forgalomból

A rendőrök főként a vezetés közbeni mobilhasználatot és minden figyelemelvonó magatartást szűrik ki, hogy biztonságosabbak legyenek az utak.

ROADPOL

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

