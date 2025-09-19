59 perce
Olyan vendégek jönnek a borsodi városba, hogy mindent ellepnek a rendőrök – itt vannak a részletek
A mezőkövesdi stadionban 2025. szeptember 20-án rendezik a Kolorcity Kazincbarcika FC – Újpest FC labdarúgó mérkőzést.
A rendőrség ezen a napon fokozott ellenőrzést végez a város közigazgatási területén.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el
2025. szeptember 20-án 12 óra és 24 óra között Mezőkövesd közigazgatási területén.
Az ellenőrzés célja a futballmérkőzés kapcsán esetlegesen bekövetkező jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.
