Kék villogó

59 perce

Olyan vendégek jönnek a borsodi városba, hogy mindent ellepnek a rendőrök – itt vannak a részletek

A mezőkövesdi stadionban 2025. szeptember 20-án rendezik a Kolorcity Kazincbarcika FC – Újpest FC labdarúgó mérkőzést.

Szombaton a meccs miatt kivonulnak a rendőrök Mezőkövesdre

 A rendőrség ezen a napon fokozott ellenőrzést végez a város közigazgatási területén.

Ellenőrzés lesz a futballmeccs miatt

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el

2025. szeptember 20-án 12 óra és 24 óra között Mezőkövesd közigazgatási területén.

Az ellenőrzés célja a futballmérkőzés kapcsán esetlegesen bekövetkező jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.

 

