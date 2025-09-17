1 órája
Ellepik a zsaruk Edelényt
Az Edelényi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. szeptember 18-án 6 órától 15 óráig.
Ellepik a rendőrök az edelényi vásárt
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az Edelényi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. szeptember 18-án 6 órától 15 óráig Edelény közigazgatási területére.
Az ellenőrzés célja – az Edelényi vásár ideje alatt – a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése és megszakítása.
Kérjük a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák!
