Csak pár perc maradt a robbanásig: nyaralása alatt mentette meg egy nő életet a borsodi rendőr

Életet mentett Fekete Dávid Krisztián r. őrmester (Encsi Rendőrkapitányság, Gönci Rendőrőrs), aki Siófokon nyaralt, amikor észrevette, hogy egy szomszédos társasházból füst gomolyog. Egy gyors helyzetérékelést követően berohant a házba, és kimentett egy sérült nőt.

Életet mentett az őrmester, ekkor történt a robbanás. Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség

Már kifelé tartottak, amikor a tetőtérben egy gázpalack felrobbant.

Életet mentett az őrmester

Az időközben kiérkező helyi rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai elhárították a vészhelyzetet.

Fekete Dávid Krisztián r. őrmester hősies helytállásának köszönhetően senki nem sérült meg - írta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán.

Elismerés a hőstettért

A rendőrség posztja alatt sokan gratuláltak.

Büszkék lehetünk rá, hogy ilyen rendőrök vigyáznak a biztonságunkra, gratulálok!

- írta egy hozzászóló.

Borsodi hősökből szerencsére nincs hiány

