1 órája
Csak pár perc maradt a robbanásig: nyaralása alatt mentette meg egy nő életet a borsodi rendőr
Életet mentett Fekete Dávid Krisztián r. őrmester (Encsi Rendőrkapitányság, Gönci Rendőrőrs), aki Siófokon nyaralt, amikor észrevette, hogy egy szomszédos társasházból füst gomolyog. Egy gyors helyzetérékelést követően berohant a házba, és kimentett egy sérült nőt.
Már kifelé tartottak, amikor a tetőtérben egy gázpalack felrobbant.
Életet mentett az őrmester
Az időközben kiérkező helyi rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai elhárították a vészhelyzetet.
Fekete Dávid Krisztián r. őrmester hősies helytállásának köszönhetően senki nem sérült meg - írta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán.
Elismerés a hőstettért
A rendőrség posztja alatt sokan gratuláltak.
Büszkék lehetünk rá, hogy ilyen rendőrök vigyáznak a biztonságunkra, gratulálok!
- írta egy hozzászóló.
Borsodi hősökből szerencsére nincs hiány
