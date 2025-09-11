Egy telefon miatt történt a tragédia

Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az ügyében, aki a sértett két fogát kiütötte azért, hogy a megszerzett telefont megtartsa.

Maradandó sérülést okozott a támadó

A megállapított tényállás szerint a vádlott 2024. szeptember 18. napján kora este egy miskolci villamoson összetalálkozott az általa ismert sértettel, akinek kezében meglátta mobiltelefonját, majd ezt elkérte tőle, hogy megnézze. A sértett többször, hiába kérte azt vissza a terhelttől. Amikor mindketten leszálltak a szerelvényről, a vita tovább folytatódott és a terhelt gyomorszájon, majd nagyobb erővel arcon ütötte a sértettet, akinek két foga kiesett. A vádlott a bántalmazás közben kijelentette, hogy a telefont nem adja vissza. A sértett sérülései nyolc napon belül gyógyultak, azonban a két fog elvesztése maradandó fogyatékosságnak minősül. A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Vele szemben a bíróság rablás és maradandó fogyatékosságot okozó könnyű testi sértés bűntette miatt 2 év javítóintézeti nevelést rendelt el.

Nem az első esete volt

Súlyosító körülményként értékelte a bíróság az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottságát, valamint azt, hogy a fiatalkorú két másik büntetőeljárás hatálya alatt követte el a cselekményt. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy a vádlott beismerte és megbánta tettét, valamint a javítóintézet véleménye szerint személyisége pozitív irányba fejlődik.