szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

2 órája

Egy telefon miatt történt a tragédia

Címkék#vita#tragédia#mobiltelefon#vádlott#fog#Miskolci Járásbíróság

Egy apróságnak tűnő zsákmányért indult, de a támadás következményei sokkal súlyosabbak lettek, mint ahogy azt bárki gondolta volna.

Egy telefon miatt történt a tragédia

A miskolci villamoson történt a brutális támadás

Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a fiatalkorú vádlottnak az ügyében, aki a sértett két fogát kiütötte azért, hogy a megszerzett telefont megtartsa.

Maradandó sérülést okozott a támadó

A megállapított tényállás szerint a vádlott 2024. szeptember 18. napján kora este egy miskolci villamoson összetalálkozott az általa ismert sértettel, akinek kezében meglátta mobiltelefonját, majd ezt elkérte tőle, hogy megnézze. A sértett többször, hiába kérte azt vissza a terhelttől. Amikor mindketten leszálltak a szerelvényről, a vita tovább folytatódott és a terhelt gyomorszájon, majd nagyobb erővel arcon ütötte a sértettet, akinek két foga kiesett. A vádlott a bántalmazás közben kijelentette, hogy a telefont nem adja vissza. A sértett sérülései nyolc napon belül gyógyultak, azonban a két fog elvesztése maradandó fogyatékosságnak minősül. A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Vele szemben a bíróság rablás és maradandó fogyatékosságot okozó könnyű testi sértés bűntette miatt 2 év javítóintézeti nevelést rendelt el.

Nem az első esete volt

Súlyosító körülményként értékelte a bíróság az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottságát, valamint azt, hogy a fiatalkorú két másik büntetőeljárás hatálya alatt követte el a cselekményt. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy a vádlott beismerte és megbánta tettét, valamint a javítóintézet véleménye szerint személyisége pozitív irányba fejlődik.

Az ítélet jogerős.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu