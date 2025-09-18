2 órája
Lángoló autó a borsodi benzinkútnál!
A Sajószentpéteren áthaladó autóbuszból sikerült egy utasnak levideóznia a rendkívüli balesetet. Az égő autó épp a benzinkút közelében tudott leállni az út szélére.
Nagyobb kár nem történt, a lángoló jármű nem jelentett különösebb veszélyt a környezetére, így a benne tartózkodó egyetlen utasra, a sofőrre sem, aki időben el tudta hagyni a lángra lobbant autóját. A tűzoltók a 3 óra után támadt tüzet cikkünk megjelenése idejére már el is oltották. Az égő autó roncsai az út szélén maradtak.
Égő autó a péteri MOL-kútnál
Mostanában sorra gyulladnak ki a személykocsik, spontán módon, régiónk útvonalain... Ahogy korábban például Miskolcon, a Szentpéteri kapuban, most épp hogy Sajószentpéteren történt ilyesmi. Csütörtökön délután 3 óra tájban– az első, kézenfekvő feltételezés szerint elektromos hiba következtében – kigyulladt egy személyautó. A Facebookon közzétett poszt felvétele azt mutatja, hogy a motorháztér felől csaptak fel a hatalmas lángok. A helyszín a város Miskolc felőli vége, a 26-os út, azaz a Kossuth Lajos utca.
Beért a Renault Miskolcra, aztán egyszer csak kigyulladt (helyszíni fotókkal, videóval)
Ez volt a facebookos posztnál a kiírás:
Sajószentpéter, Mol-kút után, Miskolc felé, épp most érkezett a tűzoltó 15.05 perckor
Annak köszönhetően mutathatjuk meg álló- és mozgóképen, hogy mi történt pontosan, mert egy volános utasnak olyan gyors volt a reakciója, hogy az éppen a helyszín mellett elhaladó buszból (nyilván a mobiljával) lefilmezte a váratlan balesetet. A videóról a gépjármű típusa ugyan nem állapítható meg, de amúgy jól látszik a tűzre kapott jármű, elölről és oldalról egyaránt. Az már nem lehet rajta a néhány másodperces kisfilmen, hogy a járművezető a leállósávban történt pánikszerű parkolás után azonnal elhagyta a kocsit, épségben, sérülés nélkül. Ez utóbbit már a megyei katasztrófavédelem szóvivőjétől tudta meg a beavatkozást követően a Boon.hu: az esethez egyébként a barcikai tűzoltók vonultak ki oltani.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!