Lángoló autó a borsodi benzinkútnál!

Nagyobb kár nem történt, a lángoló jármű nem jelentett különösebb veszélyt a környezetére, így a benne tartózkodó egyetlen utasra, a sofőrre sem, aki időben el tudta hagyni a lángra lobbant autóját. A tűzoltók a 3 óra után támadt tüzet cikkünk megjelenése idejére már el is oltották. Az égő autó roncsai az út szélén maradtak.

Az égő autó, egy arra haladó buszból lefilmezve

Forrás: Facebook /

Égő autó a péteri MOL-kútnál

Mostanában sorra gyulladnak ki a személykocsik, spontán módon, régiónk útvonalain... Ahogy korábban például Miskolcon, a Szentpéteri kapuban, most épp hogy Sajószentpéteren történt ilyesmi. Csütörtökön délután 3 óra tájban– az első, kézenfekvő feltételezés szerint elektromos hiba következtében – kigyulladt egy személyautó. A Facebookon közzétett poszt felvétele azt mutatja, hogy a motorháztér felől csaptak fel a hatalmas lángok. A helyszín a város Miskolc felőli vége, a 26-os út, azaz a Kossuth Lajos utca.