szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz a 26-oson

2 órája

Lángoló autó a borsodi benzinkútnál!

Címkék#kataszrófavédelem#benzinkút#égő motor#Mol-kút#tűzeset#havária#tűzoltó#lángoló autó#Sajószentpéter#baleset

A Sajószentpéteren áthaladó autóbuszból sikerült egy utasnak levideóznia a rendkívüli balesetet. Az égő autó épp a benzinkút közelében tudott leállni az út szélére.

Boon.hu
Lángoló autó a borsodi benzinkútnál!

Nagyobb kár nem történt, a lángoló jármű nem jelentett különösebb veszélyt a környezetére, így a benne tartózkodó egyetlen utasra, a sofőrre sem, aki időben el tudta hagyni a lángra lobbant autóját. A tűzoltók a 3 óra után támadt tüzet cikkünk megjelenése idejére már el is oltották. Az égő autó roncsai az út szélén maradtak.

égő autó
Az égő autó, egy arra haladó buszból lefilmezve
Forrás: Facebook / 

Égő autó a péteri MOL-kútnál

Mostanában sorra gyulladnak ki a személykocsik, spontán módon, régiónk útvonalain... Ahogy korábban például Miskolcon, a Szentpéteri kapuban, most épp hogy Sajószentpéteren történt ilyesmi. Csütörtökön délután 3 óra tájban– az első, kézenfekvő feltételezés szerint elektromos hiba következtében – kigyulladt egy személyautó. A Facebookon közzétett poszt felvétele azt mutatja, hogy a motorháztér felől csaptak fel a hatalmas lángok. A helyszín a város Miskolc felőli vége, a 26-os út, azaz a Kossuth Lajos utca.

Ez volt a facebookos posztnál a kiírás:

Sajószentpéter, Mol-kút után, Miskolc felé, épp most érkezett a tűzoltó 15.05 perckor

A buszablakon át így látszik a kinti baleset
Forrás: Facebook / Kun Rebeka

 

Annak köszönhetően mutathatjuk meg álló- és mozgóképen, hogy mi történt pontosan, mert egy volános utasnak olyan gyors volt a reakciója, hogy az éppen a helyszín mellett elhaladó buszból (nyilván a mobiljával) lefilmezte a váratlan balesetet. A videóról a gépjármű típusa ugyan nem állapítható meg, de amúgy jól látszik a tűzre kapott jármű, elölről és oldalról egyaránt. Az már nem lehet rajta a néhány másodperces kisfilmen, hogy a járművezető a leállósávban történt pánikszerű parkolás után azonnal elhagyta a kocsit, épségben, sérülés nélkül. Ez utóbbit már a megyei katasztrófavédelem szóvivőjétől tudta meg a beavatkozást követően a Boon.hu: az esethez egyébként a barcikai tűzoltók vonultak ki oltani.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu