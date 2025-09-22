Lehet, hogy reggel előtted állt a boltban! Durva, mit tett, nagy erőkkel keresik a borsodi rendőrök

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 05050/3804/2025. bűnügyi számon csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen személlyel szemben.

A nyomozás adatai szerint az elkövető 2025. május 16-án a reggeli órákban, felhívott egy tiszaújvárosi nőt, és egy ismert bank alkalmazottjaként mutatkozott be. Az álbankár azt közölte a sértettel, hogy veszélyben van a számlája, ezért töltsön le egy alkalmazást. A csaló ezek után az AnyDesk segítségével leemelt nő számlájáról, majd' 3 millió forintot.

Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a képeken látható férfi személyazonosságának a megállapítása – hívja fel a figyelmet a police.hu.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a felvételeken látható személlyel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

