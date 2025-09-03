Családi ház gyulladt ki Pácinban

Kigyulladt egy családi ház Pácinban, az Arany János utcában. A száz négyzetméternyi alapterületű épület teljes terjedelmében ég. A cigándi és sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók jelenleg négy vízsugárral oltják a lángokat - adta hírül a katasztrófa védelem hivatalos oldalán.