Tűzeset
48 perce
Családi ház gyulladt ki Pácinban
Az Arany János utcában oltják a lángokat.
Lángokban állt a családi ház Pácinban
Fotó: A kép illusztráció
Kigyulladt egy családi ház Pácinban, az Arany János utcában. A száz négyzetméternyi alapterületű épület teljes terjedelmében ég. A cigándi és sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók jelenleg négy vízsugárral oltják a lángokat - adta hírül a katasztrófa védelem hivatalos oldalán.
