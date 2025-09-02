Vásárolni akart egy gépet online a borsodi cégvezető, de nagyon rosszul sült el az eset

Ismeretlen csaló egy cég vezetőjének megtévesztő levelet, illetve abban egy számlát küldött, a sértett pedig egy korábban egyeztetett vásárlással kapcsolatban teljesítette a kért utalást. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az online csalások elkövetői ellen.

A csalók közös ismérve, hogy módszereik tárháza kifogyhatatlan, ötleteik minden elképzelést felülmúlnak, és olyan helyeken is megjelennek, ahol korábban nem is számítottunk rájuk.

33 ezer euró lett oda

Egy bükkábrányi cég vezetője egy gép megvásárlásáról egyeztetett augusztus 24-én egy gyártó vállalat vezetőjével, és előzetesen több mint 33 ezer euró ellenértékben állapodtak meg. Az eladó számlát küldött e-mailben a vevőnek, majd az ismeretlen csaló is elküldte a saját számláját nagyjából ugyanabban az időpontban, ami a megtévesztésig hasonlított az eredetihez. Ezután a sértett sajnos nem a megfelelő számlaszámra utalta el a kialkudott összeget – tudatta a police.hu.

A cégvezető észrevette a téves tranzakciót, és bejelentette a rendőrségen, a nyomozás jelenleg is folyik.

Hogyan kerülheti el, hogy csalók áldozatává váljon? A lényeges, különösen pénzügyi tartalmú munkáltatói kérések, utasítások esetében az utalás előtt mindig szükséges a visszaellenőrzés az ismert belső információs csatornákon!

Amennyiben áldozattá vált, azonnal, késedelem nélkül értesítse számlavezető bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

További hasznos tanácsokat a kiberpajzs.hu linken olvashatnak az online csalásokról.

